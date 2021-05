Maschine im Spaichinger Gewerbepark brennt

Am Samstag Nachmittag gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Spaichingen alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage eines weitläufigen Gebäudes, das zahlreichen Betrieben Mietfläche bietet, hatte ausgelöst. Gleich mehrere Brandmelder hatten, so das Anzeigetableau, Alarm ausgelöst. Der Zugführer vom Dienst fand im Gebäude eine Maschine, von der eine starke Rauchentwicklung ausging. Ein Löschfahrzeug wurde am Zugang zum Gebäude in Stellung gebracht.

Zwei Feuerwehrleute - geschützt durch Atemschutzgeräte - bekämpften den Brand mit Kohlenstoffdioxid-Feuerlöschern und schalteten die laufende Maschine ab. Bald konnte „Brand aus“ gemeldet werden.

Zur Absicherung der Feuerwehrleute wurden auch Kräfte des DRK Rettungsdienstes samt Organisatorischem Leiter Rettungsdienst sowie die Schnelleinsatzgruppe nachgefordert.

Die Fläche im Gebäude war stark verraucht, sodass die Feuerwehr umfangreich belüftete. Anschließend wurde der Einsatz beendet.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug bestehend aus Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter und zweitem Löschfahrzeug sowie dem Kommandowagen und insgesamt 17 Einsatzkräften. Daneben war die Polizei, der Rettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe des DRK vor Ort.