Martinus-Ehrennadel für Matthias Sauter

Der Kirchengemeinderat von St. Konrad, Mahlstetten, hat entschieden, seinen Mesner und langjährigen Zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderats, Matthias Sauter, mit der Martinus-Ehrennadel der Diözese Rottenburg-Stuttgart auszuzeichnen.

Matthias Sauter war und ist in vielfältigen Bereichen in der Kirchengemeinde St. Konrad und darüber hinaus (Seelsorgeeinheit, Dekanatsrat) seit vielen Jahren tätig und habe sich große Verdienste erworben. Anlässlich seines kürzlich gefeierten 80. Geburtstages möchten ihm der Kirchengemeinderat in der Ehrung die verdiente Anerkennung und Wertschätzung zukommen lassen.

Die Ehrung findet am Ostersonntag am Ende des vom Kirchenchor festlich mitgestalteten Ostergottesdienstes (10 Uhr) statt. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich zum Stehempfang ins Pfarrheim eingeladen.