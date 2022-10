Martins-Zeit ist nicht mehr weit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Derzeit bereiten sich die Kinder des Evangelischen Kindergartens auf das bevorstehende Laternen- und St. Martinsfest vor. Nach zwei Jahren Zwangspause wird an der katholischen Stadtkirche wieder ein Martinsspiel stattfinden und so werden jetzt schon Lieder gesungen und Laternen gebastelt. Angelehnt an das Jahresthema der Einrichtung basteln die Kinder Laternen mit verschiedenen Tiermotiven. Durch das gemeinsame Gestalten steigt die Vorfreude bei den Kindern auf das gemeinsame Laternenlaufen am 11. November sichtlich. Alle sind bereit, egal ob es regnet oder schneit.