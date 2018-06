Martin Grüner stirbt mit 88 Jahren

Im Alter von 88 Jahren ist in Bonn der aus Schramberg stammende FDP-Politiker Martin Grüner gestorben. Grüner war von 1972 bis 1987 in verschiedenen Regierungen und Koalitionen Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und von 1987 bis 1991 in gleicher Funktion beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit tätig. Zudem war er Koordinator für Luft- und Raumfahrt der Bundesregierung. Von 1969 bis 1994 war Grüner Mitglied des Deutschen Bundestags.

Grüner hat zwar seinen Hauptwohnsitz schon lange in Bonn, ist aber immer noch eng mit Schramberg verbunden. Zuletzt war er im November 2012 in Schramberg mit der Reinhold-Maier-Nadel ausgezeichnet worden. 1950 war er in die FDP eingetreten, 1961 wurde er als Rechtsanwalt zugelassen. Von 1968 bis 1972 war Grüner Hauptgeschäftsführer des Verbands der Deutschen Uhren-Industrie. Sein politisches Engagement führte den Juristen 1969 in den Bundestag, wo er gleich bildungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion wurde. Für die Liberalen hatte Grüner Schramberg viele Jahre zu einer Hochburg gemacht. Von 1964 bis 1972 gehörte Grüner dem Gemeinderat seines Heimatorts an. Als Urenkel von Paul Landenberger und Frida Landenberger, geborene Junghans, verkörpere Grüner ein Stück Wirtschaftsgeschichte der Stadt, hatte OB Herbert O. Zinell den Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland anlässlich seines 80. Geburtstags gewürdigt. Grüner war nach der Heirat mit seiner Frau Ute, die im Wirtschaftsministerium arbeitete, nach Bonn-Röttgen gezogen und lebte dort nach dem Tod seiner Frau 2014 als Witwer. (sbo)