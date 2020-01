Markus Hugger ist nun offiziell Bewerber

Der amtierende Bürgermeister von Immendingen, Markus Hugger, hat am Samstag seine Bewerbung in den Briefkasten des Spaichinger Rathauses eingeworfen. Er ist nun somit der zweite offizielle Bewerber um das Amt des Bürgermeisters der Primstadt neben Ámtsinhaber Hans Georg Schuhmann, der sich noch einmal zur Wahl stellt.

Aus kommunalpolitischer Sicht hätte Spaichingen einiges für den diplomierten Verwaltungswirt zu bieten, heißt es in der Pressemitteilung Huggers. Durch die Struktur der Verwaltungsgemeinschaft mit den acht Nachbargemeinden habe die Primstadt Aufgaben wie eine große Kreisstadt. Das sei mit partnerschaftlichem Verständnis und mit viel Verantwortung verbunden, was aber Markus Hugger nach eigenen Aussagen eben auch besonders daran reizt. Als drittgrößte Stadt müsse Spaichingen wieder eine stärkere Rolle im Kreis einnehmen, so der Bewerber.

Offenheit, Transparenz und und Ehrlichkeit seien ihm wichtig, betont Hugger. Wichtige Entscheidungen müssten diskutiert und alle Meinungen dazu angehört werden. Die Arbeit im Gemeinderat und im Ehrenamt soll Spaß machen und alle Beteiligten in ihrem Vorhaben unterstützen, so jedenfalls sieht es der Amtsbewerber Hugger.

„Entscheidungen werden im Kopf erarbeitet und sind dann gut, wenn der Bauch nicht widerspricht“, wird Markus Hugger in der Pressemitteilung zitiert. Die letzten Jahre sei er gut damit gefahren. Seine weiteren Pläne und Themen werde er in seinem Wahlkampf noch genauer erläutern, der hiermit in seine Startphase gehe.

Die Bewerbungszeit endet am 27. Februar. Die Wahl des Bürgermeisters in Spaichingen findet dann am Sonntag, 15. März, statt.