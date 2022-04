Marionettentheater gastiert in Gosheim und Wehingen

Das Marionettentheater „Die bunte Puppentruhe“ gastiert am Donnerstag, 7. April in Gosheim im Katholischen Gemeindehaus um 16.30 Uhr. Am Freitag, 8. April spielt das Theater in Wehingen im Pfarrer-Hornung-Heim um 15 Uhr.

Gezeigt wird das Märchen, „Das kleine Gespenst“ Ein Puppenspiel für Jung und Alt mit bis zu einem Meter großen Marionetten. Das Stück dauert etwa 50 Minuten. Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen. Ermäßigungsscheine sind in Schulen und Kindergärten erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln