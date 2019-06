Marion Boetel als „herausragende Fauenpersönlichkeit“ im Handwerk gewählt

Sie lebt auf zwei Kontinenten und leitet erfolgreich den Betrieb ihrer Eltern: Marion Boetel ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Merkt Heiztechnik GmbH & Co. KG in Spaichingen. Im April 2019 konnte sie sich gegen ihre Mitstreiterinnen in der Online-Abstimmung zur aktuellen Persönlichkeit im Handwerk durchsetzen - die Besucher des Gründungsportals der Landes-Handwerkskammern www.selbstaendig-im-handwerk.de wählten sie mit großem Abstand zur „Herausragenden Frauenpersönlichkeit“, so der Pressebericht .

Die Familie in den USA, der Betrieb in Spaichingen: Marion Boetel pendelt alle paar Wochen zwischen ihrer neuen Wahlheimat und Deutschland hin und her. Doch diesen hohen koordinatorischen Aufwand sieht Boetel als Bereicherung für sich und ihre Mitarbeiter: Dadurch könne man von zwei Kulturen lernen, gute Ideen aufgreifen und dann in den Betrieb einfließen lassen. Mit ihrem Motto „Wer sich am Ziel glaubt, geht zurück!“ wird deutlich, wie wichtig es der Geschäftsfrau ist, immer in Bewegung zu bleiben. Sich auf ihr Team jederzeit verlassen zu können, sei ein absolutes Muss; dass alle gut und gerne miteinander arbeiten, liege ihr am Herzen. „Wir agieren als Team“, so die Geschäftsführerin.

Nach Abschluss ihrer Ausbildung im elterlichen Betrieb zog es Marion Boetel in 2006 in die USA, wo sie nach einigen Jahren eine eigene Firma mit ihrem Mann gründete. 2012 stieg sie wieder in den elterlichen Betrieb ein und trat 2016 die Nachfolge ihres Vaters an.