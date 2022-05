Marienmonat: Was die Grotte auf Spaichingens Friedhof bedeutet

Am Vormittag des 11. Februar 1858 waren die 14-jährige Bernadette Soubirous, ihre Schwester Antoinette und ihre Freundin Jeanne Abadie aus dem kleinen Örtchen Lourdes im äußersten Südwesten Frankreich unterwegs, um Holz zu sammeln. Als sie an der Grotte Massabielle vorbei kamen (heimischer Dialekt für „masse vieille“, „alter Fels“), da soll Bernadette oberhalb der Grotte in einer kleinen Nische eine weißgekleidete Frau erschienen sein. „Ich hörte ein Geräusch ähnlich einem Windstoß, ich erhob die Augen zur Grotte und sah eine weißgekleidete Dame, welche ein weißes Kleid, einen blauen Schleier und auf jedem Fuß eine goldene Rose trug.“

Noch 17 Mal danach will Bernadette die „schöne Dame“ in der Höhle gesehen und gehört haben, die sich ihr bei einer dieser Erscheinungen als „die Unbefleckte Empfängnis“ vorstellte. Der Dorfpfarrer und die kirchliche Untersuchungskommission deuteten dies als Bestätigung des Dogmas von der Unbefleckten (das heißt nicht von der Erbsünde befleckten) Empfängnis Marias, das Papst Pius IX. gut drei Jahre zuvor verkündet hatte.

1862 wurde die Erscheinung in Lourdes kirchlicherseits anerkannt. Die Seherin Bernadette Soubirous starb 1879 in einem Kloster und wurde 1933 heilig gesprochen.

Die „Dame“ zeigte Bernadette auch eine Quelle in der Grotte und offenbarte ihr deren Heilkraft. Seit 1858 sind über 7000 außergewöhnliche Heilungen, die im Gebet und im Zusammenhang mit dem Wasser der Grotte geschehen sind, registriert worden, von denen die katholische Kirche bis 2018 nach medizinischer und anschließender kirchlicher Prüfung 70 als „Wunder“ anerkannt hat.

Schon im 19. Jahrhundert gab es einen regen Verkauf von „Devotionalien“, also von Gegenständen, die der Andacht und der Förderung der Frömmigkeit dienen wollen. So wurden in Lourdes Gipsstatue der Jungfrau Maria in allen möglichen Größen verkauft, die sich Pilger mit nach Hause nahmen.

Vorbild war die von Joseph-Hugues Fabisch (1812-1886) 1864 geschaffene Statue, die mit ihrem lieblichen Aussehen unverwechselbar ist: cremefarbenes Gewand mit blauer Schärpe, den Rosenkranz in der Armbeuge und eine Rose auf jedem Fuß. Bernadette selbst meinte allerdings, als ihr die Statue gezeigt wurde, diese sehe „keine Spur“ so aus wie die Muttergottes bei ihrer Erscheinung – für Fabisch war dies der „größte Kummer seines Künstlerlebens“. Viele Pilger errichteten mit den aus Lourdes mitgebrachten oder nach diesen gestalteten Statuen kleine Nachbildungen der Grotte von Massabiell.

Diese Lourdesgrotten entstanden häufig aufgrund privater Gelübde, oft in Verbindung mit einer Wallfahrt nach Lourdes und erfolgter Heilung von Krankheit, aberauch als Dank für unbeschadete Heimkehr aus dem Krieg oder Rettung aus Gefahr. (fawa)