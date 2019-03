Marianne Schätzle ist das Merkel-Double

Die als Merkel-Double bekannte Kabarettistin Marianne Schätzle tritt am Freitag, 15. März, um 20 Uhr im Gymnasium Spaichingen auf. In ihrem Programm „Früher war nix to go“ macht sie sich als Putzfrau so ihre Gedanken über gelbe Säcke, Arzttermine und Elite-Partner. Wegen ihrer Ähnlichkeit mit Angela Merkel kann sie aber auch über deren Alltag berichten, denn im wöchentlichen Wechsel teilt sie sich die Arbeit mit der Kanzlerin.

„To go war früher gar nix und Bauer sucht Frau war noch keine Fernsehsendung, als ich meine Kindheit auf dem Bauernhof im Schwabenländle genoss. Doch irgendwann konnte mein Mundwerk nicht stillstehen und unaufhörlich wurde gelacht über mich“, erklärt Marianne Schätzle.

Seit 7. Februar ist nun auch dem Letzten klar: Schätzle ist die Geheimwaffe der Kanzlerin. In dieser Groko-Konstellation kann sie amtlich auch die nächsten Jahre nicht mehr ohne sie. Und es wird wie immer gemacht: Eine Woche hält Merkel die Stellung, eine Woche sitzt Schätzle Wichtiges für sie aus: Wechseljahre und Legislaturperioden, egal. Marianne Schätzle behauptet, dass sie die Bundesrepublik nicht zur Bananenrepublik gemacht habe, eher zum Eierland. Denn sie sei die Einzige hier, die welche hat.

In der Woche zwischendurch ist sie Putzfrau und mach sich so ihre Gedanken: Gibt es noch Elite-Partner, oder sind die schon alle weg? Was heißt hier, jede paar Minuten verliebt sich einer? Und der andere? Darf man noch gelber Sack sagen, wenn man nicht an einen Chinesen denkt? Und wie ist das eigentlich beim Arzt? Was soll ich machen, wenn ich krank werde und keinen Termin bekomme? Gleich mal im Krematorium anrufen?