Mannschaft des SSV Spaichingen holt Goldmedaille bei den Bezirksmeisterschaften im Ski alpin

Nach einem coronabedingten Pausenjahr hat die Alpinabteilung des SSV Spaichingen wieder ein Skirennen ausgerichtet. Das Rennen fand in Riefensberg im Bregenzer Wald statt. Der dortige Hochlitten stellte ideale Bedingungen für diese Bezirkscuprennen der Region West des Schwäbischen Skiverbands zur Verfügung.

Am Renntag standen je zwei Durchgängen Riesenslalom und Slalom auf dem Programm. Bei der Altersklasse U12 belegte die jüngste Spaichinger Fahrerin, Ella Hauser, im Riesenslalom den fünften Platz. Noch besser lief es bei ihr im Slalom, in dem sie mit Platz vier ganz knapp am Podest vorbei fuhr.

Bei ihren männlichen Alterskollegen schlug sich Hannes Beck vom VfL Nendingen mit einem dritten Platz im Riesenslalom und einem zweiten Platz im Slalom noch erfolgreicher. In der Altersklasse der U14 fuhr der Spaichinger Mika Sindele auf Platz fünf im Riesenslalom und Platz sechs im Slalom. Die beste Platzierung für den SSV Spaichingen belegte dabei Nick Hauser in der Schülerklasse U16 mit zwei Podestplätzen. Er belegte jeweils Platz drei im Riesenslalom und im Slalom. Beste Fahrerin aus dem Kreis war in der gleichen Klasse bei den Mädchen Romy Hipp vom SC Mahlstetten. Sie gewann mit Tagesbestzeit bei den Damen sowohl den Riesenslalom als auch den Slalom.

Tags darauf richtete der SSV Reutlingen am selben Hang die Bezirksmeisterschaften im Ski Alpin aus. Im Slalom belegten Ella und Nick Hauser in ihrer Gruppe jeweils vierte Plätze. Jürgen Posner wurde bei den Herren im Riesenslalom fünfter. Die herausragende Platzierung schaffte jedoch das Team des SSV Spaichingen in der Mannschaftswertung. Bei den Aktiven gelang es dem SSV Spaichingen, seinen Titel aus den Vorjahren zu verteidigen. In der Besetzung Ella, Steffen und Nick Hauser und Jürgen Posner konnte das Team sich nahtlos in die Erfolgsspur der letzten Jahre für den SSV Spaichingen einreihen und den Bezirkstitel für den SSV Spaichingen erringen. im Slalom auf Platz zwei.