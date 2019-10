Mann stirbt in polizeilichem Gewahrsam

Ein 53-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen während eines Aufenthaltes in einer polizeilichen Gewahrsamseinrichtung in Spaichingen gestorben.

Gegen den wohnsitzlosen und unter Alkoholsucht leidenden Mann wurde ermittelt, da er bei diversen Ladendiebstählen alkoholische Getränke entwendet hatte, wie es ein einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen.

Auch am Dienstagnachmittag entwendete der 53-Jährige in einem Discounter in der Ernst-Haller-Straße in Trossingen eine Flasche Weinbrand und stieß bei seiner Flucht aus dem Laden eine Verkäuferin zu Boden.

Der Mann wurde danach von Passanten festgehalten und an die hinzugezogene Polizei übergeben. Diese wollte den 53-Jährigen nach der vorläufigen Festnahme wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls am Folgetag dem zuständigen Haftrichter vorführen. Daher wurde der Mann nach einer vorangegangenen ärztlichen Haftfähigkeitsuntersuchung in der polizeilichen Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Spaichingen untergebracht.

Bei einer Routinekontrolle stellten die wachhabenden Beamte um 3.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen der Pressemitteilung zufolge fest, dass der Mann neben der Liege am Boden lag. Nachdem bei diesem keine Vitalfunktionen mehr festgestellt werden konnten, wurde sofort ein Notarzt hinzugezogen. Dieser konnte bei dem Mann nur noch den Tod feststellen. Zur Klärung der Todesumstände hat die Kriminalpolizei Rottweil entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Innerhalb von Minuten tot

Eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Obduktion, welche am Donnerstagnachmittag bei der Rechtsmedizin in Tübingen durchgeführt wurde, kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass sich der 53-Jährige durch das Herunterfallen von der Liege ein Hämatom an Stirn und Nase zugezogen hatte und durch die Aspiration des eigenen Blutes innerhalb weniger Minuten gerstorben war.

Das schriftliche Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen dauern noch an.