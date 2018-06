Mann lässt Tisch und Stühle mitgehen

Eine vollständige elektronische Patientenakte, die zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort eines Klinikums einen umfassenden Dokumentationsstand und auch die Grundlage für weitere medizinische Maßnahmen und Anordnungen bietet, dazu WLAN für alle Patienten und Klinikbesucher – das ist keine Zukunftsmusik, sondern soll bis spätestens 2020 Alltag an den drei Kliniken im Ostalbkreis in Aalen, Mutlangen und Ellwangen sein. In diesen Ausbau ihrer IT-Strukturen wollen die Kliniken Ostalb bis dahin rund 6,3 Millionen Euro investieren.