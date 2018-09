Mann entblößt sich vor Verkäuferin

Am Montag kurz vor 17 Uhr ist in einem Bekleidungsgeschäft ein Exhibitionist gegenüber zwei Verkäuferinnen aufgetreten. Der 24-Jährige hielt sich zunächst als vermeintlicher Kunde in dem Geschäft auf. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann an den Verkaufstresen und manipulierte laut Polizei an seinem Geschlechtsteil – vor den Augen der Verkäuferin. Die Frau rief ihre Arbeitskollegin zu Hilfe. Ernst nach vehementer Aufforderung verließ der 24-Jährige das Geschäft. Die zwischenzeitlich verständigten Beamten des Polizeireviers Spaichingen konnten den Tatverdächtigen in der Hauptstraße festnehmen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.