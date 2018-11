Der Angeklagte ist bereits wegen gefährlicher Körperverletzung vom Amtsgericht Spaichingen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden – doch gegen das Urteil hatte er Berufung eingelegt. Um diese ging es nun vor dem Rottweiler Landgericht. Angeklagt und verurteilt wurde er seinerzeit wegen eines Angriffs auf einen Ladenbesitzer im Raum Spaichingen.

In dessen Geschäft hatte der Sohn des Angeklagten ein Praktikum gemacht, doch schon am zweiten Arbeitstag soll er Verkaufsartikel gestohlen haben. Daraufhin kündigte ihm sein Chef, und am Abend dieses Tages soll der Vater mit Sohn und Freund kurz vor Ladenschluss ins Geschäft gekommen sein. Die beiden Jüngeren blieben an der Tür stehen, der Vater ging auf den Inhaber los. Zuerst mit Faustschlägen, dann mit einem Butterfly-Messer, mit dem er dem Ladenbesitzer in den Oberschenkel gestochen haben soll. Außerdem soll er versucht haben, seinem Opfer das Ohr abzuschneiden. Der Mann musste darauf sein Geschäft aufgeben, er könne nicht mehr dort arbeiten, sagte er nun aus. Die Familie lebt daher von Sozialhilfe.

Der Angeklagte schilderte die Tat völlig anders: Der Ladenbesitzer habe etwas „Blankes“ in der Hand gehabt, möglicherweise eine Schere, und sei damit auf ihn losgegangen. Da habe er ihn gepackt und in die Ecke geschmissen – dabei müsse er sich wohl selbst verletzt haben. Das demonstrierte der bullige Mann dann auch vor dem Richtertisch, seine Statisten dafür hatte er gleich mitgebracht, die saßen im Zuschauerraum.

Auch der Vater des Opfers saß dort, zwischen ihm und dem Angeklagten gab es schließlich ein lautstarkes Wortgefecht, weshalb der Richter damit drohte, den Saal räumen zu lassen.

Der angeklagte Vater begründete den Besuch im Laden des Opfers damit, dass er seine Kinder schützen müsse – sein Sohn sei hier gemobbt worden, der Ladenbesitzer habe ihn als Schwulen bezeichnet und er selbst habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Richter Thomas Geiger wies darauf hin, dass im Prozess vor dem Amtsgericht in Spaichingen der Sohn und sein Kumpel wegen eben dieser Tat verurteilt worden seien und ihre Strafe akzeptiert hätten. „Sie machen es einem nicht leicht, Ihnen zu glauben.“ Zu Wort kam neben dem ehemaligen Ladenbesitzer auch dessen Frau, die von Bedrohungen durch den Angeklagten berichtete. „Wir haben vor ihm Angst“, sagte sie. Und dass ihr Mann seitdem psychische Probleme habe, er zittere oft und wache nachts abrupt auf.

Da auch der Angeklagte nach eigenen Angaben seit der Tat psychische Probleme hat und Beruhigungsmittel nimmt, kam es zu einem frühen Ende des Verhandlungstags: Er war kurz vor der Mittagspause am Tisch eingeschlafen. Das Gericht beriet darüber, ob die Berufung gleich abgewiesen werden solle, da er durch die Medikamente möglicherweise absichtlich für seine Verhandlungsfähigkeit gesorgt haben könnte. Die Verhandlung wird fortgesetzt.