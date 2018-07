„Man braucht Vertrauen, nicht den Zeigefinger“

„Man braucht Vertrauen und nicht den Zeigefinger. Den haben Jugendliche, die sich schwer tun, sonst überall“, fasst Thomas Schlenker seinen ermutigenden Ansatz zusammen. Schlenker ist das neue Gesicht in der Jugendberufshilfe des Berufsförderzentrums in der Pommernstraße 1 in Spaichingen.

Von unserer Redakteurin Regina Braungart

Der Übergang von Jens Gutmann lief reibungslos, nur ein Tag war die Stelle verwaist. Der „Neue“, Thomas Schlenker, ist im Beruf des Sozialarbeiters zwar recht neu, ansonsten aber ein alter Hase. Der 41-Jährige hat nämlich ein Schul- und Berufsleben hinter sich, das ihm vielleicht mehr als anderen ermöglicht sich in die Situation von Jugendlichen einzufühlen, die – aus welchen Gründen auch immer – Probleme dabei haben einen Ausbildung- oder Arbeitsplatz zu finden. Erst im Februar 2009 hat Schlenker sein Sozialpädagogik/Sozialarbeiterstudium an der Fachhochschule Esslingen mit dem Bachelor abgeschlossen. Zuvor war er lange Jahre als Feingeräteelektroniker als Servicetechniker einer Zeiterfassungsfirma in der gesamten Region tätig. Das bedeutet, dass er viele Betriebe kennt und dort die Ansprechpartner. Das, so hofft er dürfte auch als Türöffner für seine Schützlinge helfen.

Wie man im gesetzten Alter von 37 zum Studieren geht? „Sozialpädagogik zu studieren war seit meinem Zivildienst mein Wunsch“, sagt der Schwenninger. Er kann mit seinem Bildungsweg Mut machen, was im Einzelfall möglich ist. Nach dem Hauptschulabschluss hat Schlenker auf der zweijährigen Berufsfachschule die mittlere Reife gemacht, dann die Hochschulreife auf dem Berufskolleg. Den Traum vom Studium hat sich Schlenker selbst verdienen müssen „Ich hab immer gearbeitet.“ Zwischen seiner Ausbildung und dem Studium hat er auch noch den Fachwirt für Computermanagement gemacht.

Das bedeutet, die eigene Erfahrung ist sehr breit und damit die Kompetenz, junge Leute mit durchs Leben zu lotsen, findet auch sein Chef Walter Hornung, Geschäftsführer des BFZ. Schlenker ist in der Geschäftsstelle täglich anzutreffen, außer er ist irgendwo unterwegs bei Betrieben oder in Sachen Netzwerk. Mittwoch abends ist in Trossingen im offenen Jugendtreff „Street Style“ Sprechstunde. Seine Kollegin Monika Schmitt, die am BFZ Spaichingen eine halbe Stelle hat, ist vor allem an den Schulen anzutreffen der Erwin-Teufel-Schule hat sie ein Büro.

Die erste Stelle des „Neuen“ war übrigens die Flüchtlingsbetreuung auf dem Witthoh. Eine Erfahrung, die ihm, so findet er, auch bei der Unterstützung auf Jobsuche nutzt. Denn gerade Kinder von Migranten, auch russlanddeutsche, brauchen oft Hilfe, etwa bei Bewerbungen.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen holt Schlenker da ab, wo sie stehen: „Man muss schauen wo die Stärken liegen und nicht immer auf die Schwächen schielen.“ Eine Mutter sei ganz verzweifelt gewesen, dass ihre Tochter in der Schule so versage. Schlenker hat sich das Zeugnis angesehen und da stand zwar die Fünf in Mathe, aber auch die 1,7 in Deutsch. „Und die Mutter hatte nur die Fünf gesehen“. Die Defizite in der Ausbildungsreife ist den Profis natürlich bekannt. Schmitt: „Manche bekommen den Dreh später und verbessern sich dann in den Berufsvorbereitungs- oder Einstiegsjahren an der Berufsschule“. Was langfristige Änderungen angeht, ist Schlenker aber pessimistisch. Solange das Schulsystem sozial selektiere, werde sich nichts ändern.

Die Lotsenfunktion bleibt also wichtig. Schlenkers Stelle ist befristet, das Budget wird immer auf ein Jahr frei gegeben. Die EU bezahlt 45 Prozent aus dem Sozialfonds und der Landkreis 55 Prozent. „Der Landkreis steht sehr zu der Arbeit der Beratungsstelle“, sagt Hornung. Für die Priorisierung dieser Arbeit sei man dem Landkreis sehr dankbar. Jeder wisse um den Wert dieser Einrichtung in Spaichingen: „Wer die Jugend kennt, der weiß, dass dazu Verbindlichkeit gehört“, so Hornung.

Schlenker und seine Kollegin Schmitt führen genauestens Statistik, um die Resultate der Arbeit messbar zu machen. Die aktuelle verzeichnet schon jetzt eine beachtliche Erfolgsbilanz: Von 234 Hilfe suchenden Jugendlichen sind 99 schon vermittelt, bei 81 laufen Verhandlungen und nur 54 sind noch auf der Suche, das sind 23 Prozent.