„Malen tut mir und meiner Seele gut“

Bereits zum zweiten Mal hat es parallel zum Spaichinger Frühlingsmarkt eine Ausstellung mit Kunst und Kunsthandwerk in der Alten Turnhalle gegeben. 21 Künstler und Kunsthandwerker zeigten ihre Werke, von Acrymalerei bis Textilien war die Bandbreite groß.

Nicht ganz so groß allerdings, wie es sich die Veranstalter gewünscht hätten. „Wir hätten gerne mehr Kunsthandwerk dabei gehabt", betont Roland Dreizler, der frühere Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins. So standen in der alten Turnhalle die Maler im Mittelpunkt, und das mit einem großen Spektrum an Stilrichtungen. Ölbilder von Christina Aicher, native Aquarelle von Lutz Waldau, Encaustic von Brunhild Schwörer und Bleistiftzeichnungen von Peter Wedam waren zu sehen.

Daneben gab es Taschen und Socken von Sieglinde Jettki, Schönes aus Textil und Filz von Anita Mauch, Karten und Batik von Dorcas Kessler oder Halbedelsteinschmuck von Gerda Schmid.

Die Organisatoren freuten sich über den großen Besucherandrang und darüber, dass auch das eine oder andere Werk den Besitzer wechselte. Wobei sich nicht jeder Künstler gern von seinen Bildern oder Kunstgegenständen trennt.

So zum Beispiel Stella Cinaro, die zusammen mit Steffen Schneider dem Kunstkreis Spaichingen vorsteht und die Ausstellung organisiert hat. Malen, sagt sie, „ tut mir und meiner Seele gut.“ Aber der Verkauf ihrer Bilder stehe nicht im Vordergrund. „Nicht jeder kriegt mein Bild“, sagt sie, da müsse die Chemie schon stimmen.

Enstanden ist die Idee, parallel zum Frühlingsmarkt eine Kunstausstellung zu veranstalten, vor einigen Jahren. „Wir haben eine Idee für das Stadtmarketing gebraucht“, erzählt Roland Dreizler. Also habe man Kunst und Wirtschaft zusammengebracht - und tut das immer noch. So wird es auch in diesem Herbst wieder die Aktion „Kunst trifft Wirtschaft“ geben, bei der sich Künstler bei Firmen präsentieren.