Maiandacht im Innenhof des Altenzentrums St. Josef unter besonderen Bedinungen

Da in der aktuellen Situation keine Maiandachten in der üblichen Form stattfinden können, hatte Pfarrer Aubele und der Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher zusammen mit Hausleiterin Sarah Keller vom Altenzentrum St. Josef eine besondere Maiandacht im Innenhof des Altenzentrums organisiert. Zu der Maiandacht am Freitag, 22. Mai, haben sich etwa 25 Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores kurzfristig zusammengefunden und weitläufig im Innenhof verteilt. Die Maiandacht wurde von Pfarrer Robert Aubele und Pastoralassistentin Juliane Avcu gestaltet und mit einigen bekannten Marienliedern durch den Kichenchor abgerundet. Viele Senioren hatten sich auf den Balkonen eingefunden und teilweise die Lieder mitgesummt und mitgesungen. Sowohl für die Senioren, als auch für die Sängerinnen und Sänger des Chores war dies eine große Freude in der „kontaktlosen“ Corona-Zeit. Sarah Keller dankte am Ende allen Initiatoren und Beteiligten für diese schöne Maiandacht.