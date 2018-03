Mahlstetter Erlebniswald: Seilbahnen werden ausgebaut

In der Mahlstettener Freizeitanlage Hirsch-Erlebniswald sollen die Flying-Fox-Seilrutschen ausgebaut werden. Einem Antrag des Pächters Hirsch Brauerei hat der Gemeinderat zugestimmt.

14 neue Übungen sollen laut Brauerei-Geschäftsführer Hubert Hepfer entstehen. Darunter sechs neue Seilbahnabgänge, die sogenannten Flying-Foxes. Die größte davon soll eine Länge von 46 Metern haben, insgesamt umfassen die neuen Übungen 292 Meter. „Wir wollen damit die Attraktivität der Anlage nachhaltig steigern. Wir haben uns mit unserem Anlagenbauer zusammengesetzt und festgestellt, dass die Seilbahnen sehr beliebt sind“, sagt Hepfer. Laut Plan sollen die Arbeiten an den Neuerungen in der dritten Märzwoche beginnen, noch vor Ostern soll die Anlage fertig sein. Der Zeitrahmen sei allerdings noch von der Witterung abhängig, so Hepfer.

Im Zuge der Planungen und der jährlichen Sicherheitsbegehungen waren dem Betreiber und einem Gutachter drei kranke Bäume aufgefallen, die mit Zustimmung des Gemeinderats gefällt wurden. Die Kosten dafür trägt die Brauerei. Das Holz der Bäume soll zum Teil im Park verbaut werden, in Form von Podesten für kleinere Gäste oder als Teil der Übungen.

Pachtverlängerung

Mit dem Beschluss zur Fällung der Bäume stimmte der Mahlstetter Gemeinderat auch über die Verlängerung des Pachtvertrags mit der Brauerei ab. Die Pacht wurde im Anschlussvertrag laut Bürgermeister Helmut Götz leicht angehoben und damit an die Vergleichsmiete angepasst. Neben kleinen Änderungen habe vor allem ein Passus der Veränderung bedurft. Im Entwurf hätte die Gemeinde im Falle einer Kündigung von ihrer Seite bei eigenem Verschulden einen Zeitwert von 690 000 Euro an den Pächter zahlen müssen. Götz: „Ich habe klar gemacht, dass die Gemeinde nach einer solchen Zahlung handlungsunfähig wäre.“ Als Ergebnis der Verhandlungen zwischen Gemeinde und Pächter steht jetzt für den gleichen Fall der Betrag von 172 000 Euro fest. „Ich glaube der Vertrag ist jetzt ausgewogen und enthält angemessene Regelungen“, resümierte Götz im Gremium. Der Gemeinderat schloss sich dieser Einschätzung an und stimmte dem neuen Pachtvertrag zu.