Mahlstetten muss Löschwasserversorgung verbessern

Die Straßenverkehrsbehörde hat auf Wunsch der Gemeinde einen Antrag auf Tempo 30-Zone nochmals geprüft, sieht jedoch aus rechtlichen Gründen keine Möglichkeit, den Antrag umzusetzen. Der Gemeinderat Mahlstetten entschloss sich nun entsprechend der Empfehlung der Straßenverkehrsbehörde dazu, die gesamte Nordseite des Orts als Tempo 30-Zone auszuweisen. Dies werde beantragt, so eine Pressemitteilung der Gemeinde.

Eine Lkw-Lenkung durch Verkehrszeichen werde unter Einbeziehung der Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde nicht erfolgen. Allerdings soll gemäß eines Antrags der Firma Forschner das innerörtliche Leitsystem mit den blauen Hinweisschildern an der Einmündung Riegertsbühlstraße in Richtung Kirchbühlstraße ergänzt werden.

Bauingenieur Rüdiger Stehle vom Büro Kommunalplan, Tuttlingen, berichtete beim Bebauungsplan „Kleines Öschle“, dass nach Aussage des Biologen Vogelschutzbereiche durch den geplanten Abschnitt nicht erheblich tangiert seien, sodass vorbehaltlich der Zustimmung der Naturschutzbehörde ein beschleunigtes Verfahren möglich sei. Weiter informierte er den Gemeinderat über die planerischen Eckpunkte, wie Maßnahmen zur Verlangsamung des Verkehrs am Ortseingang und im Bereich der geplanten Einmündung des ersten Bauabschnitts zwischen den Gebäuden 33 und 41 in der Hauptstraße, über Optionen bezüglich einer weiteren Bushaltestelle, etwa diagonal gegenüberliegend der bestehenden an der Hauptstraße, sowie über notwendige Versickerungsmaßnahmen für das Oberflächenwasser und Regelungen zum Lärmschutz hinsichtlich angrenzender Betriebe. Vor einer Behördenbeteiligung wird der Gemeinderat den Planentwurf nach Änderungswünschen nochmal in Augenschein nehmen und feststellen.

Weiteres Thema im Rat war die Wasser- und Löschwasserversorgung. Aufgrund einer Forderung der Baurechtsbehörde der Verwaltungsgemeinschaft sowie der Kreisbrandmeisterstelle wurde eine Untersuchung der Löschwasserversorgung beim Ingenieurbüro RBS-Wave in Auftrag gegeben. Diese liegt nun vor. Der Gemeinderat wurde vorab über notwendige und mögliche Maßnahmen informiert. Fest stehe, dass die Löschwasserversorgung verbessert werden muss. Dies soll noch eingehend beraten werden. Die Details und mögliche Lösungsvorschläge soll ein Ingenieur des Planungsbüros in der kommenden Sitzung aufzeigen.

Bisher seien die Handwerker und Techniker für technische Anlagen der Trinkwasserversorgung bei Bedarf beauftragt worden. Nunmehr soll ein Konzept erarbeitet werden, für welche Anlagenteile Wartungsverträge zur Sicherstellung regelmäßiger Inspektionen sinnvoll sind, sowie ein Zuständigkeitskonzept und ein Notfallplan.

Der Zuschussantrag für die Sanierung von Teilabschnitten des Kanalnetzes und der Wasserleitungen sei vom Regierungspräsidium vorläufig zurückgestellt worden, so die Mitteilung. Grundsätzlich seien Notwendigkeit sowie Förderfähigkeit anerkannt worden. Die Anträge hätten insofern 2019 gute Aussichten. Als weiterer Zuschussantrag werde der Kanalanschluss des Schafstalls eingereicht.

Die Beseitigung der Sturmschäden durch umgestürzte Bäume beim RÜB sei in Gang gesetzt worden. Die Forstarbeiten erfolgten demnächst. Aufgrund eines Starkregens nach längerer Trockenphase seien Kabelverbindungsmuffen im Erdreich aufgebrochen und durchfeuchtet. Dies habe bei der gesamten Straßenbeleuchtung einen Kurzschluss verursacht. Die Kabelschäden konnten mittlerweile größtenteils behoben werden.

Die heutige Buslinie 17 werde auch künftig von Mühlheim über Mahlstetten und Böttingen nach Wehingen verkehren. Sie werde jedoch im Rahmen der Neugestaltung des Heuberg-Konzepts aufgewertet und erhalte stündlich eine Anschlussverbindung an die Donautalbahn in Mühlheim. Die Reisezeit nach Tuttlingen verkürze sich dadurch auf 25 Minuten. In Richtung Spaichingen und Königsheim bestünden künftig Umsteigeverbindungen in Böttingen.