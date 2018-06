Mahlstetten bekommt Zuschüsse für mehrere Projekte

Mahlstetten bekommt Zuschüsse aus den Programmen „ELR“ und „Wasserwirtschaft“. Das gab Bürgermeister Helmut Götz im Gemeinderat bekannt. Danach erhält die Gemeinde sowohl eine Förderung zur Vorbereitung und Begleitung investiver Projekte durch das Büro Kommunalplan, als auch eine Förderung zum Neubau eines örtlichen Gewerbebetriebs.

Darüber hinaus werde die Druckerhöhungsanlage für Wasser- und Löschwasserversorgung der Gemeinde mit 120 000 Euro bezuschusst. Baubeginn werde Ende August/Anfang September sein, so dass bei optimalem Bauablauf und guten Wetterbedingungen mit einer Inbetriebnahme vermutlich noch in diesem Jahr gerechnet werden könne. Beim Wasserhochbehälter Kirchbühl soll die Einfriedigung teilweise erneuert werden.

Wie berichtet, sind für die in die Jahre gekommene Beleuchtung in der Mehrzweckhalle Ersatzteile nicht mehr verfügbar. Daher hat die Gemeinde eine Umrüstung auf LED in Auftrag gegeben und einen Zuschuss beantragt. Dieser ist laut Götz grundsätzlich in Aussicht gestellt worden. In der Halle wurde ein erster Leuchten-Typ zur Bemusterung angebracht, was der Gemeinderat besichtigt und grundsätzlich für gut befunden hat. Beauftragt mit Planung und Umrüstung ist das Ingenieurbüro Schnell, Tuttlingen. Wert werde auf eine Beleuchtung gelegt, die bei Veranstaltungen nicht grell wirke, dimmbar und sportsicher sei. Vor der nächsten Sitzung wird eine Alternativ-Bemusterung in der Halle besichtigt.

Weiteres Thema war der Abschluss des Forstwirtschaftsjahrs 2016: Wie die Vertreter der Forstverwaltung bereits im Herbst mitgeteilt hatten, hat sich die Einnahmesituation aus verschiedenen Gründen nicht wie geplant entwickelt. Einerseits sei dies in krankheitsbedingten Ausfällen bei den Waldarbeitern begründet, andererseits in Waldwegebauarbeiten, die noch aus 2015 nachgeholt werden mussten. Götz: „Ganz eklatant wirkt sich jedoch aus, dass die Kosten für den Brennholzeinschlag bereits 2016 verbucht werden mussten, jedoch aus buchungstechnischen Gründen eine Verbuchung der Einnahmen in Höhe von 25 000 Euro noch 2016 nicht mehr möglich war.“ Dieser Betrag werde allerdings dem Forstwirtschaftsjahr 2017 zu Gute kommen und das Ergebnis „erheblich verbessern“. Insofern schließe das Forstwirtschaftsjahr 2016 mit dem unterdurchschnittlichen Ergebnis von nur rund 5000 Euro Erlös ab. Im Gemeinderat wurden die Streckenlisten 2016/17 für Rehwild in den Mahlstetter Jagdbezirken I bis IV bekannt gegeben. Danach liegt die Bejagung im Rahmen der Abschussplanung.

Laut Kriminalstatistik 2016 ist in Mahlstetten eine Abnahme um drei Straftaten auf insgesamt elf, in der Mehrzahl Diebstahls- und Betrugsdelikte, zu verzeichnen, welche jedoch laut Götz eine hohe Aufklärungsquote aufweisen. Sowohl was die Straßenkriminalität wie Gewaltkriminalität anbelange, lägen auch 2016 keine besorgniserregenden Fallzahlen vor, so das Polizeirevier Spaichingen. Von dort wurde mitgeteilt, dass die Einwohner wie in den vergangenen Jahren in Mahlstetten sicher leben.

Im nichtöffentlichen Teil nahm der Gemeinderat die Einigung mit Grundstückseigentümern wegen der Erschließung des Baugebiets „Grube“ und „Kleines Öschle“ zur Kenntnis. Nun müssten auch die betreffenden Landpachtverträge angepasst werden, damit zu gegebener Zeit die Baumaßnahmen durchgeführt werden können. Zudem wurde über die Grundstücksanfrage eines auswärtigen, kleineren Handelsgewerbebetriebs berichtet. (pm)