Mädchen und Jungen verabschieden sich vom Kindergarten

Mit einem besonderen Gottesdienst nach Corona-Vorschriften haben die Erzieherinnen aus dem St.-Franziskus-Kindergarten ihre Kinder in die Schule verabschiedet. Noah und seine Arche standen im Mittelpunkt der Feier in der Stadtpfarrkirche, so eine Pressemitteilung.

Alle Tiere hatten bei ihm Platz, auch die Marienkäfer, die Mäuse, die Bären, die Raben und die Igel, die sich mit beeindruckenden Tänzen zuerst vorstellten, bevor sie sich Noah anvertrauten. Und tatsächlich, alle Tiere wurden vor der großen Flut gerettet. Das Zeichen für neues Leben auf der Erde brachte die weiße Taube mit einem grünen Zweig im Schnabel, so dass alle Tiere sich zusammen vor lauter Freude unter Gottes großem Regenbogen im Takt wiegen konnten.

Nach den Abschieds- und Dankesworten von Frau Kauderer und dem Segen Gottes, gespendet von Pastoralreferent Thomas Blessing, ging ein schöner Gottesdienst zu Ende. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nahmen die Erzieherinnen Abschied von denen ihnen drei Jahre lang anvertrauten Kindern.

Musikalisch begleitet wurde die Feier vom Kindergartenduo Lisa Schobel und Jan Conzelmann.