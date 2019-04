Müllsünder hinterlässt seine Adresse

Eine böse Überraschung haben Osterspaziergänger am Ostermontag erlebt und statt „im Tale Hoffnungsglück“, wie Goethe in seinem Gedicht, haben Wanderer eine riesige Sauerei erblickt: Jemand hatte vermutlich die Nacht dazu genutzt, seinen Müll beim Trimm-Dich-Pfad im Wald loszuwerden. Dumm nur: Die Spaziergänger, die mit ihren Hunden den Müll fanden, fanden darin auch eine Adresse.

Tonnenweise wird jeden Monat illegal weggeworfener Müll auf der Talheimer Deponie angeliefert. In unserer Facebookgruppe „Spaichinger Stadtgeflüster“ hat die Diskussionsteilnehmer vor allem eine Frage: Wer macht so etwas?

Wo doch der Hausmüll regelmäßig abtransportiert wird, man Sperrmüll sogar zuhause abholen lassen kann und alles insgesamt zu Wertstoffhof nach Aldingen oder zur Mülldeponie nach Talheim bringen kann.

Auch massenweise Grünschnitt landet im Wald

„Leute, die zu faul sind, den Müll abzutransportieren oder zu geizig, etwas für die Entsorgung der Reifen zu bezahlen“, sagt ein Spaichinger Polizist. Auch wenn im Herbst noch Grünschnitt anfällt, wird massenweise Laub oder Grünschnitt nicht zu den Grünschnittsammelstellen – es gibt in Spaichingen auch eine – sondern irgendwo in den Wald gefahren, wo es nicht hingehört und auch ökologische Veränderungen auslösen kann.

Dass jemand seinen Müll illegal in die freie Natur wirft, weil er es nicht besser weiß, hält der Beamte allerdings für ausgeschlossen. Hier wisse man wohl Bescheid. Schließlich müsse jeder, der seine Reifen beim Händler entsorgen lassen will, dafür bezahlen, es sei denn es ist ein Teil der Services beim Kauf neuer Reifen. Wenn jemand aber seine Reifen im Internet kauft, dann hat er halt auch keine Werkstatt seines Vertrauens mehr.

In Spaichingen jedenfalls hat sich der Müllsünder verrechnet: Nachdem die Zeugen Anzeige bei der Polizei erstatteten und die gefundene Adresse abgegeben haben, lief die Bearbeitung an, wie sie üblich ist. Zuerst klärt die Polizei, ob es sich um eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat handelt. Straftat ist dann, wenn etwa Wasser gefährdet wird. In diesem Fall ist es eine Ordnungswidrigkeit gewesen.

Die Anzeige geht dann von der Polizei an die Bußgeldstelle bei der Ortspolizeibehörde, also beim Ordnungsamt in der Stadtverwaltung. Zuvor wird der Beschuldigte meist mit dem Delikt konfrontiert, manchmal wird geleugnet. Wer seine Adresse hinterlässt dürfte dabei keine guten Karten haben.

Die Verwaltung erlässt in diesem Fällen dann ein Bußgeld und der Verursacher muss der die Beseitigung bezahlen. Das Bußgeld kann mehrere hundert Euro betragen.