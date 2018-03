Märzenbecher steht auf der roten Liste

Mit dem Begriff „Frühlings-Knotenblume“ können wohl die wenigsten Naturfreunde etwas anfangen. Besser bekannt ist die Pflanze, die diesen Namen trägt, als Märzenbecher. Dieser blüht jetzt flächig in vielen Gärten und Anlagen – auch auf dem Heuberg und in der Region.

In freier Natur dagegen sind Märzenbecher nur selten anzutreffen – das gilt zumindest für die Wildform dieser beliebten Pflanze. So finden sich ausgedehnte Felder mit Märzenbechern zum Beispiel im Lippachtal und auf der Gosheimer Gemarkung Klingelhalde und Kehlen. Weil wilde Märzenbecher inzwischen so rar sind, stehen sie in Deutschland auf der roten Liste und sind ‑ zurecht ‑ streng geschützt. Die meisten Exemplare, die jetzt blühen, stammen aus Steckzwiebeln und haben sich dann fröhlich weitervermehrt. Das gilt wohl auch für die Vorkommen am Gosheimer Längenberg. Es ist aber nur Spezialisten möglich, Wildbestände und Zuchtformen sicher voneinander zu unterscheiden.

Der Märzenbecher ist ein Meister darin, die Insekten anzulocken. Das tut er zum einen mit seinem veilchenähnlichen Duft. Aber er kennt noch andere Tricks: Wer die hübschen Blüten näher betrachtet, dem fallen die grünen oder auch gelben Flecken direkt oberhalb der Blütenzipfel auf. Mit diesen so genannten Saftmalen hat es eine besondere Bewandtnis: Sie sehen aus wie Pollen, und das ist wohl von der Pflanze auch beabsichtigt. Denn gerade im Frühling sind die Insekten auf verzweifelter Suche nach Nahrung. Fast noch dringender als süßen Nektar zur Versorgung mit Kohlenhydraten benötigen sie Pollen als Eiweißquelle.

Pollen allerdings sind für eine Pflanze viel aufwendiger herzustellen – sie zu produzieren, braucht viel Energie und eine ausreichende Menge von pflanzenverfügbarem Stickstoff im Boden. Also begnügt sich der Märzenbecher mit kleinen Pollen, die gerade so zur Bestäubung reichen. Um aber die Insekten trotzdem zu einem Besuch zu bewegen, „malt“ sie große, weithin sichtbare Pollen auf ihre Blütenblätter. Das zumindest ist die gängige Hypothese der Botaniker für die auffälligen Zeichnungen, die sich auch bei anderen Pflanzen häufig auf der Innen- oder Außenseite der Blütenblätter finden. Man könnte auch sagen: Vorgetäuscht wird den Insekten ein Sonntagsbraten, sie erhalten beim Blütenbesuch dann aber doch nur eine winzige Portion Fleisch und darüberhinaus etwas Nektar.

Falls Sie sich fragen, woher der Name „Frühlings-Knotenblume“ kommt, betrachten Sie die Blütenköpfe einmal näher: Direkt unterhalb (beziehungsweise bei den meist nickenden Blütenköpfchen oberhalb) der Blütenblätter ist der grüne Fruchtknoten schon zur Blütezeit gut erkennbar. Hier bilden sich nach der Bestäubung der Pflanze die Samen aus. Allerdings erfolgt die Verbreitung des Märzenbechers nicht allein durch Keimung. Viel häufiger ist ein Austrieb aus neu gebildeten Tochterzwiebeln. Die sorgen auch dafür, dass der Märzenbecher meist nicht allein steht, sondern in aller Regel größere Pflanzenteppiche bildet, die uns mit schöner Regelmäßigkeit direkt nach der Schneeschmelze erfreuen.