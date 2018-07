Männertag auf der Suche nach dem Frieden

Das katholische Männerwerk im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen weist schon jetzt auf die geplante Wallfahrt nach Würzburg am 6. und 7. Oktober hin. Am 25. Oktober findet die zehnte ökumenische Männervesper um 19.30 Uhr in der Wurmlinger Bierwelt statt. Zu beiden Terminen können Anmeldungen unter 07461/96598010 erfolgen.