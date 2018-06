Männer singen zu Ehre Gottes

Mit einem festlichen Gottesdienst unter schattenspendenden Bäumen hat der Männergesangverein Denkingen sein siebtes Schopffest am Sonntagmorgen eröffnet.

„Betet an Gott den Herrn“, sang der Männerchor, und Pater Sabu sprach im Evangelium und der anschließenden Predigt darüber, wie wichtig das Verständnis auch in der eigenen Familie ist. Wer den Willen Gottes erfülle, der sei mir Bruder und Schwester, zitierte Pater Sabu aus dem Neuen Testament in Bezug auf das Verständnis in den Familien.

Fürbitten für eine saubere Umwelt

In den Fürbitten, von Franz Arnold vorgetragen, wurde Gott gebeten, seine Liebe zu schenken für Familie, Weltkirche, G-7 Gipfel, Kohleausstieg und saubere Umwelt. Zur Gabenbereitung sang der Chor „Die Brücke zu Gott“ und zum Schluss erklang „Weiße Madonna“ aus den Kehlen des Männerchores. Verschiedene weitere Lieder wurden an der kleinen Orgel von Chordirektorin Ulla Braun begleitet. Nach dem Gottesdienst bedankte sich Pater Sabu beim Männergesangverein und den vielen Gottesdienstbesuchern in der freien Natur für das Mitfeiern.

Dann durften die Sänger ihre roten Schürzen anziehen und die vielen Gäste bedienen. Schnitzel, Maultaschen und rote Würste wurden fast im Sekundentakt an den Tischen serviert und die Besucher waren überrascht, dass alles so schnell ging. Am Nachmittag unterhielten die Sänger die Gäste noch mit einigen Chören, und trotz kurzfristigem Regenschauer wurde bis zum Abend gefeiert, sodass die Organisatoren vom Männergesangverein alle bestens zufrieden waren. (al)