Männer rauben in Spaichingen 24-Jährigen aus

Noch unbekannt sind die zwei Männer, die am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr einen 24-Jährigen in der Vorgasse ausgeraubt haben. Die beiden Unbekannten sprachen den 24-Jährigen laut Polizei an. Der Angesprochene traute ihnen nicht und lief davon. Unterwegs verlor er sein Handy. Als er es aufheben wollte, hatten die Unbekannten ihn eingeholt und schlugen ohne Vorwarnung auf ihn ein. Einer der Täter schlug mit einem Stein mehrmals gegen die Brust des Mannes. Während der Auseinandersetzung zog ihm einer der Angreifer den Geldbeutel aus der Hosentasche. Das Handy nahmen die Täter ebenfalls mit. Bei den Angreifern handelt es sich um zwei größere männliche Personen, einer mit T-Shirt und kurzer Hose und einer mit Pulli und langer Hose bekleidet. Sie sprachen laut Polizei mit osteuropäischem Akzent. Näheres zur Beschreibung ist nicht bekannt. Nach dem Angriff kam der 24-Jährige zum Polizeirevier nach Spaichingen. Dort wurde für ihn der Rettungswagen verständigt, da er über Atembeschwerden klagte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, melde sich unter Telefon 07461- 941500.