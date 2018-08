Mädchen und Jungen radeln und backen Stockbrot

Erstmals hat die Kirchengemeinde Mahlstetten am Kinderferienprogramm teilgenommen. Unter dem Motto „Fahrradrallye zu den Feldkreuzen“ landeten die Kirchengemeinderäte gleich einen Volltreffer. Mit 27 Anmeldungen wurde jede Erwartung übertroffen und auf die Schnelle mussten weitere Begleiter mobil gemacht werden.

So war es möglich, überschaubare Gruppen zu bilden. Die kleinen Velo-Besitzer starteten an der Kirche, jeweils begleitet von zwei bis drei Erwachsenen. An vier Feldkreuzen wurde jeweils Halt gemacht. Geschicklichkeitsspiele standen ebenso auf dem Programm wie das Lösen so mancher Rätselaufgaben. Wie anstrengend langsames Fahren ist, merkten die jungen Teilnehmer bei einer der Stationen, doch auch diese Anforderungen meisterten sie geschickt. Interessant für die jungen „Rallyefahrer“ war auch die Geschichte, die sich hinter dem einen oder anderen Feldkreuz rund ums Dorf verbirgt.

Bei der letzten Station „Am Eichenkreuz“ wartete eine besondere Überraschung auf die erschöpften Fahrradfahrer. Eine Feuerstelle, eine große Schüssel Teig und genügend Getränke für die durstigen Kehlen. Jeder durfte sein eigenes Stockbrot backen und so wurden die Kleinen am Schluss zu Grillmeistern oder aber zu Abenteurern, denn für das Erforschen des naheliegenden Waldes blieb auch noch Zeit. Rechtzeitig zum geplanten Ende fielen ein paar Regentropfen und die fröhliche Kindermeute setzte sich auf ihre Zweiräder, um gemeinsam die Heimfahrt anzutreten.