Luftballons fliegen bis ins Oberallgäu

Auf dem Spaichinger Stadtfest am 16. Juli konnten Kinder am Stand des Schwäbischen Albvereins an einem Luftballonwettbewerb teilnehmen. Nun stehen die Gewinner fest. Der Luftballon von Zoe Zepf, Dürbheim flog bis ins Kleinwalsertal nach Hirschegg, das Luftlinie 134 Kilometer von Spaichingen entfernt liegt. Sie belegt somit den dritten Platz. Den zweiten Platz erreichte der Luftballon von Gülfen Ela Gül aus Spaichingen. Er flog rund 136 Kilometer weit bis nach Sonthofen. Der erste Platz geht an Damian Roth aus Dürbheim (siehe Bild). Sein Luftballon wurde auf der 137 Kilometer entfernte Falkenalpe zwischen Sonthofen und Oberstdorf gefunden.