Lothar Staiger führt weiter SV Bubsheim

In einer harmonisch verlaufenen Generalversammlung des Sportvereins Bubsheim vor 56 Anwesenden im Sportheim ist Vorsitzender Lothar Staiger im Amt bestätigt worden. Dieser ging auf den Abstieg der Aktiven aus der Bezirksliga und dem Gewinn des Heuberg-Wanderpokals ein. Lobende Worte fand er für die gute Jugendarbeit, welche von Edgar Staiger und Hans-Joachim Sprenger organisiert wird.

Er dankte den vielen Helfern, die bei den Veranstaltungen einen guten Ablauf gewährleisten. Bei den Investitionen habe man es 2017 ruhiger angehen lassen. Mit der Umstellung auf LED-Flutlicht und dem Bau der Häuschen für die Mähroboter habe man aber wichtiges geschafft.

Einstimmig genehmigte die Versammlung die vom Ausschuss vorgeschlagene Erhöhung des Mitgliedbeitrags: Bei den Erwachsenen wird von 18 Euro auf 21 erhöht, bei Kindern von zwölf Euro auf 14 und der Familienbeitrag steigt von 45 auf 53 Euro.

Christian Moser erinnerte in seinem Schriftführerbericht an viele sportliche und gesellige Höhepunkte. Kassierer Michael Sieger merkte an, dass man dieses Jahr noch Zuschüsse erwarte. Jugendleiter Edgar Staiger berichtete von den Aktivitäten der 33 Jugendfußballer und 35 Mitgliedern der Mädchenturngruppen. Die Zusammenarbeit in der SGM Heuberg klappe gut. Besonderen Dank sprach er den Jugendtrainern aus.

Bürgermeister Thomas Leibinger schlug der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft vor. Er lobte das breitgefächerte Sportangebot, welches der Verein biete und lobte die Jugendarbeit, die für die Gemeinde sehr wichtig sei.

Auf Grund seiner langjährigen Verdienste in verschiedenen Positionen wurde Toni Butz zum Ehrenmitglied ernannt. Spielausschussvorsitzender Marc Stier ehrte verdiente Spieler: Die Bronzene Ehrennadel für 150 Spiele erhielten Otto Waal, Marc Grimm, Paul Ratke und Alexander Bytsch. Die Goldene Ehrennadel für 350 Spiele erreichte Viktor Gretz. 422 Spiele hat Andreas Meßmer schon gemacht. Dafür erhielt er den Goldenen Fußballer.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Lothar Staiger, Spielausschussvorsitzender Marc Stier sowie die Ausschussmitglieder Andreas Meßmer und Markus Knupfer für drei Jahre wieder gewählt. Den vakanten Posten des Schriftführers besetzt nun Ralf Mauthe.

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins im Sportheim stellte Vorsitzender Thomas Leibinger vor 28 Mitgliedern zufrieden fest, dass der Hauptverein wieder finanziell gefördert werden konnte. Ein weiteres Ziel sei die Werbung neuer Mitglieder. Dieses Jahr soll das 20-jährige Bestehen im Rahmen des Frühlingsfests gefeiert werden. Schriftführer Volker Stier blickte auf Frühlingsfest und Theaterabend zurück, die sehr gut besucht waren. Kassenreferent Peter Ramsperger konnte einen guten Spendeneingang verlesen. Einer Satzungsänderung betreffs der Verwendung des Vereinsvermögens im Falle der Auflösung des Vereins stimmte die Versammlung einstimmig zu. Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Thomas Leibinger, Kassenreferent Peter Ramsperger, die Ausschussmitglieder Anton Meßmer und Stefan Moser sowie die Kassenprüfer Roland Geppert und Egon Weber wieder gewählt.