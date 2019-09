Lkw-Fahrer ist unaufmerksam

Aufgrund eines Fehlers beim Rechtsabbiegen sind am Donnerstagmorgen auf der Sallancher Straße, auf der Rückseite des Marktplatzes, zwei Fahrzeuge seitlich zusammengestoßen. Ein 20-jähriger Lkw-Fahrer ordnete sich laut Polizei gegen 11 Uhr mit seinem Firmenfahrzeug zum Linksabbiegen zur Fahrbahnmitte hin ein. In diesem Moment wurde der wartende Lkw-Fahrer auf einen Auftrag an einem Gebäude auf der rechten Straßenseite aufmerksam. Der 20-Jährige betätigte daraufhin kurz den Blinker und bog zeitgleich nach rechts ab, ohne auf den Verkehr geachtet zu haben. Es kam zur Kollision mit einem Auto. Dieses fuhr ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen und wollte an dem Laster vorbeifahren, als es von diesem touchiert wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15 000 Euro.