Lisa Honer ist Landesmeisterin

Vier junge Turnerinnen des TV Spaichingen haben nach der Qualifikation am Landesfinale in Gärtringen teilgenommen. Lisa Honer sicherte sich dabei den Sieg.

Gegen starke Konkurrenz aus ganz Württemberg mussten die TVS-Mädchen an den vier Geräten Balken, Boden, Barren/Reck und Sprung antreten. Allen voran erturnte sich hervorragend die 12-jährige Lisa Honer aus Spaichingen den ersten Platz in diesem Finale und wurde somit Landesmeisterin in ihrer Altersklasse.

Linea Sum (AK 9) kam auf den zehnten Platz. Hanna Klauser (AK 8) belegte den fünften Platz. In der mit sieben Jahren jüngsten Altersklasse konnte sich Leila Balg über den elften Platz freuen.