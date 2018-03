Lieferwagen kracht gegen Haus

Am Freitag ist ein Lieferwagen in Erzingen nach einem Ausweichmanöver gegen ein Wohnhaus und eine Garage gefahren. Der 22-jährige Fahrer war auf dem Weg in Richtung Balingen. Für die Verkehrsverhältnisse fuhr er laut Polizei deutlich zu schnell. Als er über eine Kuppe schoss, kam ihm auf seiner Seite ein Auto entgegen. Es fuhr gerade langsam an einem parkenden Auto vorbei. Der 22-jährige konnte nur noch nach rechts in ein Privatgrundstück ausweichen. Der Lieferwagen krachte gegen eine Hauswand und ein Garagentor. Dabei riss die Fassade von unten bis oben. An dem Wagen entstand ein Schaden von 4000 Euro. Der Schaden an Wohnhaus und Garagentor ist noch nicht bekannt.