Lieferung der neuen Drehleiter rückt näher

Noch in diesem Jahr steht die Ersatzbeschaffung des Drehleiter-Fahrzeugs der Spaichinger Feuerwehr an. Kürzlich ist eine Delegation der Feuerwehr in Ulm bei der Firma Magirus gewesen, um die Abnahme des Fahrzeugs vorzunehmen, so ein Pressemitteilung. Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Punkte seien hinsichtlich deren Umsetzung geprüft worden. In den kommenden Wochen würden letzte Arbeiten am Fahrzeug durchgeführt, so dass die Überführung der Drehleiter nach Spaichingen Ende des Monats erfolgen könne. „Daran anschließen werden sich intensive Schulungsmaßnahmen für unsere Drehleiter-Maschinisten.“