Liederkranz soll Schlachtfest vegan gestalten

Da hat sich die Tierschutzorganisation Peta was einfallen lassen. In einer Pressemitteilung, die diese Zeitung erreicht hat, schreibt die Organisation, dass sie 500 vegane Würstchen an den Liederkranz Frittlingen spendiert, wenn dieser sein jährlich stattfindendes Schlachtfest in „Veggie-Fest“ unter dem Motto „Tiere achten, statt schlachten“ umbenennt. Der Liederkranz will davon aber gar nichts wissen.

Peta habe erfahren, dass der Liederkranz Frittlingen derzeit nach einem neuen Konzept für sein Schlachtfest suche, da der Erlös in den letzten Jahren nicht zufriedenstellend gewesen sei, heißt es in der Pressemitteilung. Peta habe daraufhin den Liederkranz kontaktiert. Der Vorsitzende des Liederkranzes, Karl-Heinz Sprenger, bestätigt das. Die Tierschutzorganisation habe ihm eine Mail geschrieben und den Vorschlag mit den veganen Würstchen unterbreitet.

Schlachtfest sei Tradition

„Aber wir haben kein Interesse daran“, sagt Karl-Heinz Sprenger. „Ich weiß auch nicht, woher die von uns wussten“, so Sprenger. „Wir haben das Schreiben gekriegt, aber wir machen das nicht“, so Sprenger weiter. „An diesem Bio-Zeug sind wir nicht interessiert.“ Der Liederkranz habe bei der Ausrichtung des Schlachtfestes seine Tradition und sein Programm und werde davon nicht abweichen, so Sprenger.

Der Liederkranz suche zwar ein neues Konzept, aber nicht in dem Sinne, dass er das Fleisch ersetzen will, sondern man wolle eher noch zusätzliches Programm anbieten, da die Besucherzahl leicht rückläufig gewesen sei. Den Vorschlag von Peta habe man im Verein diskutiert, es habe sich aber niemand dafür ausgesprochen. „Damit hat sich das für uns erledigt“, so Sprenger.

Hinter dem Schreiben von Peta an den Frittlinger Liederkranz steckt eine größere Kampagne. Schon seit dem Jahr 2015 würde die Tierschutzorganisation den Veranstaltern von Schlachtfesten die veganen Würstchen anbieten, wenn sie dafür ihr Schlachtfest umbenennen, sagt Felicitas Kitali, Fachreferentin für Ernährung bei Peta. „Tiere töten kann kein Fest sein“, sagt Kitali, „deswegen wollen wir bei den Vereinen vegane Alternativen ins Bewusstsein rufen.“

Wenn man gesellig zusammensitzen wolle, müsse doch kein Tier darunter leiden. Zumal oft ja noch der eigene Hund daneben sitzen würde.

Über 40 Vereine kontaktiert

Über die Webseiten der Vereine, wie auch über Presseberichte, würde Peta von lokalen Schlachtfesten erfahren und die Vereine dann anschreiben, so auch den Liederkranz Frittlingen. Durch einen Pressebericht habe man erfahren, dass der Liederkranz nach einem neuen Konzept sucht. Über 40 Vereine habe Peta auf diesem Weg kontaktiert. Bisher habe sich zwar keiner der Vereine auf das Veggie-Fest eingelassen, aber mit einigen Vereinen sei man in Kontakt gekommen, die ihre Konzepte nun überdenken und hinterfragen wollen würden, so Kitali.

Die Kampagne entstand bei Peta in einem gemeinsamen Gespräch mit Aktivisten und Mitarbeitern, die auf dem Land aufgewachsen sind und von den Schlachtfesten berichtet haben. Die Pressemitteilungen, die Peta sogleich rausschickt, auch wenn die Vereine, wie der Frittlinger Liederkranz, dem Veggie-Fest noch gar nicht zugestimmt haben, seien als ein Versprechen zu verstehen, so Kitali. „Das Angebot mit den 500 Würstchen gilt. Wir würden natürlich zu unserem Angebot stehen.“

Mehr entdecken: Veganerin erwirkt Glockenspieltausch

Mehr entdecken: Kein Ermittlungsverfahren gegen Rief

Mehr entdecken: Tierrechtsorganisation zeigt Josef Rief an

Mehr entdecken: Peta zeigt Hobbyangler an

Mehr entdecken: Peta greift Tettnanger Reptilienbörse an