Liederkranz nimmt Zuhörer mit nach Skandinavien

Unter dem Motto „Nordlichter“ lädt der Liederkranz zu einem Chorkonzert am Sonntag, 17. März, in die evangelische Kirche in Spaichingen ein. Befürchtungen, dass der gemischte Chor seine Darbietungen nun mit Lichteffekten bereichert, sind unbegründet: das Motto gibt einen Hinweis auf die Chorliteratur, die in dem Konzert zu hören sein wird – aus Nordeuropa, genauer gesagt Norwegen, Schweden und Finnland. Neben sehenswerten Landschaften und Städten bieten diese Länder auch besondere Lichtspiele mit dem Phänomen der Mitternachtssonne und des Polarlichts.

Die Chorleiterin, Katalin Theologitis, hat sich entschieden, einmal mit dem Chor Literatur aus einem fremden Kulturkreis zu erarbeiten, und es ist ihr laut Pressemitteilung gelungen, „nach anfänglicher Zurückhaltung der Sängerinnen und Sänger“ deren Begeisterung für dieses Liedgut zu wecken.

Lieder beschreiben landschaftliche Schönheit

Die zum Vortrag kommende Literatur sind Chorsätze und Sololieder aus der Spätromantik, oft wurden Melodien von Volksliedern bearbeitet. Es sind meist Gedichte skandinavischer Dichter, die alle in deutscher Übersetzung vorgetragen werden.

Der Frauenchor eröffnet das Konzert mit einem finnischen Volkslied und zwei schwedischen Volkslied-Bearbeitungen. Anschließend folgt der gemischte Chor mit dem Chorsatz „Der Frühling“ des wohl bekanntesten norwegischen Komponisten Edvard Grieg (1863 – 1907), in dem er musikalisch seine Sehnsucht nach dem Frühling Ausdruck verleiht. Die Sopranistin Elektra Papasimakis, begleitet am Klavier von der Chorleiterin, erfreut das Publikum mit drei Kunstliedern, ehe der gemischte Chor den Liederzyklus „Acht Gesänge op.11“ des schwedischen Komponisten Peterson-Berger (1867 – 1942) intoniert. Diese acht Lieder erzählen von den landschaftlichen Schönheiten Skandinaviens, aber auch von Szenen aus dem täglichen Leben.