Lichterglanz aus der Natur

In unserem „nachhaltigen Adventskalender“ geben wir an jedem Erscheinungstag im Monat Dezember Anregungen und Ideen, wie Sie die Adventszeit und das Weihnachtsfest nachhaltig, ökologisch und auch besinnlich feiern können.

Zur Weihnachtszeit gehören Kerzen – am nachhaltigsten solche aus regionalem Bienenwachs. Der NABU rät, bei Kerzen auf das „RAL-Gütezeichen“ mit gesundheits- und umweltorientierten Grenzwerten für die Inhaltsstoffe, Dochte und Lacke zu achten. Wenn Sie mit Teelichtern eine gemütliche Stimmung schaffen wollen, dann verwenden Sie doch statt des umweltschädlichen Aluminiums, das dann im Müll landet, wiederverwendbare Glasschalen. Kerzen aus reinem Bienenwachs verkauft zum Beispiel Imker Uwe Mattes aus Dürbheim entweder bei sich an der Haustür oder jetzt zur Adventszeit auch im Dürbheimer Landmarkt. „Für den Weihnachtsbaum verkaufen wir aber keine Kerzen“, so Uwe Mattes, „allein schon aus Sicherheitsgründen“. Dafür gibt es für den Weihnachtsbaum Wachsreliefs mit weihnachtlichen Motiven.