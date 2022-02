Lesung zum Buch „Klassenfoto mit Massenmörder“ mit Autor Jürgen Gückel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Das bin ich.“ Jürgen Gückel zeigt auf ein Foto seiner Kindheit: 40 Zweitklässler aufgereiht fürs Klassenfoto. Eine behütete Kindheit in Peine, einer Kleinstadt in Niedersachsen, könnte man meinen. „Und das war mein erster Lehrer.“ Er zeigt auf einen Mann. „Ein deutscher SS-Offizier, Mörder und NS-Kriegsverbrecher.

Von 1945 bis zu seiner Festnahme 1961 lebte er unter der Identität seines gefallenen Bruders Walter Wilke und arbeitete als Dorfschullehrer. Er hat über 1500 Kinder unterrichtet, obwohl er das weder konnte, noch durfte. Prügel gehörte dazu. Mit ernstem Gesichtsausdruck und tiefer Stimme erzählt der Autor von seiner Kindheit. Wie er erleben musste, dass sein Lehrer aus dem Unterricht heraus von der Polizei abgeführt wurde. Dieses Ereignis prägte sein Leben. Er recherchierte jahrelang, sichtete mehrere zehntausend Seiten Gerichtsakten und rechnet unbestechlich mit der Vergangenheit ab. Gegen das Vergessen. Gegen das Vertuschen. Gegen das Schweigen und Verdrängen. Für die Neunt- und Elftklässler des Gymnasiums Spaichingen las der Autor Jürgen Gückel in der Mediathek am 27.01.2022, dem Holocaust-Gedenktag, aus seinem Buch „Klassenfoto mit Massenmörder“. Artur Wilke, der seine Identität fälschte, war studierter Theologe und Archäologe, im Dritten Reich der SS beigetreten, nachweislich an Massenerschießungen von Juden beteiligt, galt als gefürchteter Partisanen-Jäger und wurde nach dem Krieg dann Volksschullehrer. Sein Name ist mit grauenhaften Kriegsverbrechen verbunden, doch zur Rechenschaft gezogen wurde er für seine Taten nicht wirklich: Zu zehn Jahren Haft verurteilt, nach acht Jahren entlassen.

Ein interessantes Gespräch zwischen dem Leistungskurs Geschichte und dem Schriftsteller entwickelte sich nach der Lesung. Was die Jugendlichen nicht verstehen konnten, war die Entwicklung eines Intellektuellen zum Täter, die Verneinung jeglicher persönlicher Schuld, das Wegsehen der Gesellschaft. Der Autor zeigte den SchülerInnen, wie schwierig das Erinnern ist, wie unterschiedlich Erlebtes bewertet wird und wie schwer die Erarbeitung historischer Wahrheit letztlich ist. Organisiert wurde die Autorenlesung vom Verein Initiative KZ-Gedenken Spaichingen. Jürgen Gückel stellte am Vorabend in der evangelischen Kirche in Spaichingen sein neues Werk vor, „Heimkehr eines Ausschwitz-Kommandanten. Wie Fritz Hartjenstein drei Todesurteile überlebte“, die Biografie des deutschen SS-Offiziers und Auschwitz-Kommandanten, der auch für das Lager und die unmenschlichen Bedingungen im KZ Spaichingen verantwortlich war. Wie wichtig es ihm ist, das Thema an die Menschen zu bringen, wird deutlich, dass er bei seiner Lesereise jeder Stadt anbietet, sein Buch in den Schulen ohne Gage vorzustellen.