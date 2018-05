Die A-Cappella-Gruppe Maybebob tritt am Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle auf (wir berichteten). Sie präsentiert ihr neues Programm „sistemfeler“. Alljährlich 120 umjubelte Auftritte im In- und Ausland und jährlich über 70 000 Konzertbesucher belegen laut Pressemitteilung die Qualität und Popularität der Live-Shows.

Karten gibt es noch bis 5. Mai online unter www.acapella2018.de oder bis 11. Mai im Vorverkauf im katholischen Pfarramt und an der Abendkasse (27 Euro).

Der Vorstand des katholischen Kirchenchores, Alois Spiegel, der Teamleiter des Projekts, Volker Schweizer, und Gebhard Lipp waren zum Interview bei Radio Neckarburg in Rottweil, um das Konzertprojekt vorzustellen. Moderator im Studio war Hans-Peter Mattes vom Dekanatamt - Kirche im Privatfunk. Das Interview wird am 6. Mai zwischen 8 und 9 Uhr in der Sendereihe „Typisch himmlisch - Kirche am Sonntagmorgen“ unter dem Titel „Maybepop - der Katholische Kirchenchor Spaichingen auf neuen Wegen“ ausgestrahlt.

Bis Montag melden

Leser des Heuberger Boten können fünf Mal eine Eintrittskarte gewinnen.

Interessierte schreiben bis kommenden Montag, 18 Uhr, eine E-Mail an redaktion.spaichingen@schwaebische.de, Stichwort „Verlosung“, oder eine Postkarte an Heuberger Bote, Hauptstraße 90, 78549 Spaichingen. Die fünf Freikarten liegen dann an der Abendkasse bereit.