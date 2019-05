Leopold und Schmidbauer sind Bezirksmeister

Die Gewichtheber Alfred Leopold aus Spaichingen und Bernhard Schmidbauer aus Rottweil haben bei den intrnationalen Bezirksmeisterschaften Hochrhein-Schwarzwald-Bodensee jeweils den ersten Platz in ihrer Altersklasse belegt.

Estmals fanden die Meisterschaften in Aarau in der Schweiz statt. Das war möglich, weil die Aarauer Heber in der Baden-Württembergliga Liga an den Start gehen. Insgesamt nahmen Athleten aus zwölf Vereinen aus Baden-Württemberg und der Schweiz teil. Aktive, Männer, Frauen und Junioren waren an der Hantel.

Der Masterblock war mit 18 Athleten die am stärksten besetzt Klasse. Die Masterklasse beginnt mit 30 Jahren und wird alle fünf Jahre neu klassifiziert. Mit AK 10, 80 Jahren plus, ist Schluss. Die Masterheber wurden im Sinclair Modus ermittelt. Hier werden die gehobene Leistung, Alter und das Körpergewicht zu Grunde gelegt. Bernhard Schmidbauer, 66 Jahre, hatte eine Zweikampfleistung von 147 kg und war Erster in der AK 7 sowie mit 304 SP Gesamt-Vierter. Alfred Leopold, 70 Jahre, holte sich mit der Zweikampleistung von 165 kg den ersten Platz in der AK 8 und wurde mit 347 SP auch Gesamtsieger aller Altersklassen.

Die Leistungen im Einzelnen: Leopold: Reißen 72 kg, Stoßen 93 kg; Zweikampf 165 kg. - Schmidbauer: Reißen 67 kg, Stoßen 80 kg; Zweikampf 147 kg.