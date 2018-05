Leintalschüler lernen spielerisch Prävention

Kinder sollen gesund aufwachsen und sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln, die ihr Leben aktiv gestalten, ohne Sucht und Gewalt. Das sind die Ziele des bundesweiten Gesundheitsprogramms „Klasse2000“. Die Leintalgrundschule in Frittlingen beteiligt sich mit Unterstützung der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg und der Firma Neher nun daran.

Für die Erstklässler ist es immer ein ganz besonderer Tag, wenn die Gesundheitsförderin von Klasse2000, Marina Angladagis, in die Klasse kommt. Da ist der Unterricht ganz anders - da gilt es plötzlich gemeinsame Abenteuer zu bestehen und ganz viel über den eigenen Körper, die Knochen, Gelenke und Muskeln zu erfahren. Die Sympathiefiguren „Klaro“ und „Klara“ sind Gesundheitsforscher und begleiten die Kinder dabei, von der ersten bis zur vierten Klasse.

„Das Gesundheitsförderungsprogramm tut den Kindern richtig gut, da geht es mal nur um sie selbst. Sie erfahren dabei viel über ihren eigenen Körper, die Gesundheit und Ernährung“, so die Klassenlehrerin Katharina Schöck.

Zwei- bis dreimal pro Schuljahr werden die Kinder so in Gesundheitsthemen eingeführt, die die Lehrkräfte anschließend vertiefen. „Spielerisch erfahren die Kinder, wie wichtig es ist, gesund und lecker zu essen, sich regelmäßig zu bewegen und zu entspannen, Probleme und Konflikte gewaltfrei zu lösen, Tabak und Alkohol kritisch zu beurteilen und auch bei Gruppendruck nein sagen zu können“, so Katharina Lause, AOK-Ernährungsexpertin im Tuttlinger AOK-Gesundheitszentrum und Klasse2000-Beauftragte.

Das Präventionsprogramm Klasse2000 wurde 1991 von Experten aus Medizin und Pädagogik entwickelt und wird ständig aktualisiert.