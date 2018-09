Leichtathletik beim TV Spaichingen

Von Schwäbische Zeitung

Eine 85-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Illertissen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Abend mit.

Demnach befuhr die 85-Jährige aus Buch die Obenhauser Straße in Illertissen ortsauswärts in Richtung Buch. Sie wollte anschließend die Staatsstraße 2018 überqueren, um auf dem Weg durch das Bucher Ried in Richtung Buch zu fahren.

BMW hatte Vorfahrt Beim Überqueren der Fahrbahn übersah sie einen von Illertissen kommenden PKW.