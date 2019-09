Lauter Schrei schreckt Anwohner auf

In der Nacht zum Sonntag sind in Spaichingen in der Bismarckstraße eine Hauseingangstür sowie ein Wagen beschädigt worden. Anwohner hatten laut Polizei gegen 1.50 Uhr einen lauten Schrei vernommen. Durch diesen aufgeschreckt, schauten sie nach dem Rechten. Der Anwohner des ersten Hauses stellte eine Beschädigung an seinem Auto fest. Ein zweiter Anwohner bemerkte einen Schaden an seiner Hauseingangstür - dieser musste durch Tritte verursacht worden sein. Ebenfalls stellte er einen Stein, welcher laut Polizei sehr wahrscheinlich als Wurfgeschoss gedient hatte, fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Spaichingen (Telefon 07424/9318-0) zu melden.