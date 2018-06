Lauftreffler starten in den Fitness-Frühling

Rund 40 Lauftreffler haben sich aufgemacht, fit in den Frühling zu starten. TV-Lauftreffleiter Hans-Otto Müller freute sich über die gute Resonanz zum Saisonstart auf dem Spaichinger Dreifaltigkeitsberg. Unter den Neueinsteigern sind auch Christine Hottmann und Karl-Josef Gutmann (im Vordergrund). Die 39-jährige berufstätige Mutter und der 50-Jährige werden besonders betreut. Sie haben beim Gewinnspiel des Heuberger Boten Personal coaching gewonnen. Sie freuen sich über den Motivationsschub. In der Gruppe, so sind sich die beiden Gewinner einig, ist es einfach schöner zu laufen. Sie wurden von Müller gleich herzlich aufgenommen: „Unter Sportlern duzt man sich - Ich bin der HO“. Ab jetzt geht es immer dienstags und freitags ab 18.30 Uhr (auch in den Ferien, außer feiertags) los vom Berg-Parkplatz. Welche der sechs jeweils von Beauftragten betreuten Leistungsgruppen die beiden Gewinner erreichen werden - wir werden berichten.