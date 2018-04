Lauftreff startet in die Saison

Ein nasser Auftakt: Am Freitagabend ist auf dem Dreifaltigkeitsberg der Lauftreff Spaichingen in seine diesjährige Saison gestartet. Das Motto lautet: „Der TV bewegt“. Der Wettergott hat es mit den Läufern nicht sonderlich gut gemeint: Beim Startschuss regnete es in Strömen. Doch das hat die wackeren Läufer nicht gestört. Hans Rees begrüßte alle Teilnehmer. Unbeeindruckt von den Wetterkapriolen und gut gelaunt joggte die Gruppe in Richtung Klippeneck. Eine Stunde waren die Läufer unterwegs. Und plötzlich riss auch die Wolkendecke auf und die Läufergruppe konnte die Abendsonne genießen. Gelaufen wird in sechs Gruppen, damit jeder seinem Leistungsstand entsprechend mitlaufen kann.