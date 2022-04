Lastwagen verliert Öl

Gleich drei mal binnen weniger Tage sind die ehrenamtlichen Feuerwehrleute der Feuerwehr Spaichingen alarmiert, um Hilfe zu leisten.

Am Mittwochnachmittag erfolgte die Notrufmeldung aus einer Spaichinger Schule. Dort, so berichtet die Feuerwehr Spaichingen, war der Notrufknopf eines Aufzugs betätigt worden. Vor Ort eingetroffen konnten die Wehrleute allerdings keine eingeschlossene Person und kein Notfall feststellen. Der Einsatz konnte daher rasch beendet werden.

Am Donnerstanachmittag gegen halb fünf kam es in einem Spaichinger Industriegebiet zum Austritt von mehreren Litern Öl bei einem Betrieb zur Metallverarbeitung. Bei einem Lastwagen tropfte Öl von der Ladfläche, so die Polizei. Daneben waren mehrere angrenzende Straßen betroffen.

Wie sich herausstellte, transportierte der Fahrer Ölfässer, von denen eines einen Riss aufwies, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Der Fahrer bemerkte das frühzeitig und hielt an, so dass wegen der kurzen Fahrstrecke keine allzu große Verunreinigung auftrat

Die Feuerwehrangehörigen waren rund zwei Stunden beschäftigt auf mehreren hundert Metern Länge Bindemittel auszubringen, das ausgelaufenen Öl aufzunehmen und die Flächen im Anschluss zu kehren.

Im Einsatz waren zwei Fahrzeuge mit insgesamt acht Einsatzkräften der Feuerwehr sowie ein Streifenwagen der Polizei.

In Folge eines Verkehrsunfalls im Bereich einer Kreuzung in einem Spaichinger Industriegebiet kam es am frühen Freitagmorgen gegen halb sieben abermals zum Austritt von Betriebsmitteln. Auch hier wurden auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern die Betriebsmittel von der Feuerwehr mittels Bindemittel aufgenommen.

Im Einsatz war ein Fahrzeug und sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie ein Streifenwagen der Polizei.