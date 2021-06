Langjährige Schiedsichter Giuseppe Palilla und Horst Ebel erhalten die Landesehrennadel

Horst Ebel und Giuseppe Palilla erhalten die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Am kommenden Montag wird sie den beiden langjährigen Fußballschiedsrichtern im Rahmen der Gemeinderatssitzung in der Spaichinger Stadthalle (Beginn: 18 Uhr) überreicht.

Die Ehrennadel des Landes verleiht der Ministerpräsident Bürgerinnen und Bürgern des Landes, die sich durch mindestens 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in verantwortlicher Funktion in Vereinen und Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen oder in vergleichbarer Weise um die Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben. Angeregt werden kann die Auszeichnung von jedermann beim Bürgermeisteramt des Wohnsitzes des zu Ehrenden.

Mitglied im SV Spaichingen

Horst Ebel, Mitglied beim SV Spaichingen, ist 1989 zum Schiedsrichter-Lehrwart und 2009 zum Verbandslehrwart des Württembergischen Fußballverbands (WFV) ernannt worden. Als solcher ist er zuständig für die gesamte Lehrarbeit, die Aus- und Weiterbildung der Fußball-Schiedsrichter im WFV und insbesondere auch für die Vermittlung der Fußballregeln innerhalb der Trainerausbildung des WFV.

Ihm obliegt die Organisation des fachlichen Teils der Regel-Lehrabende für die 39 Schiedsrichter-Gruppen innerhalb des WFV sowie die Schaffung der fachlichen Voraussetzungen für die Ausbildung neuer Schiedsrichter. Von 2003 bis 2009 war Ebel stellvertretender Verband-Schiedsrichter-Obmann (Vorsitzender) im WFV. Horst Ebel beendet seine Tätigkeit als Verband-Lehrwart im Jahr 2021. Seine Aufgabe als Mitglied im Lehrstab des WFV wird er weiterführen.

Vom Beisitzer zum Vorsitzenden

Auch Giuseppe Palilla hat sich über viele Jahre ehrenamtlich im WFV engagiert. Seit 1993 war er Beisitzer im Schiedsrichter-Ausschuss der Schiedsrichter-Gruppe Tuttlingen. 2001 wurde Palilla in den Schiedsrichter-Lehrstab des WFV berufen und 2009 als Beisitzer in den Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss, in dem 2012 dann zum Vorsitzenden gewählt wurde.

In führender Position verantwortlich für die 39 Schiedsrichter-Gruppen im WFV – dazu gehörte die Organisation der Aus- und Weiterbildung, die Koordination der Einsätze sowie die Gewinnung von neuen Schiedsrichter.

2012 bis 2021 war er im Schiedsrichter-Ausschuss des Süddeutschen Fußballverbandes und in der Schiedsrichter-Kommission der Oberliga Baden-Württemberg sowie in erweiterten Schiedsrichter-Kommission der Regionalliga Südwest. Giuseppe Palilla beendet dieses Amt zum 24. Juli.