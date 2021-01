Landtagskandidat Jens Metzger bei Online-Stammtisch der Grünen zu Gast

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Spaichingen lädt zu einem ersten öffentlichen digitalen Stammtisch ein am Montag, 1. Februar, um 20 Uhr. Laut Pressemitteilung erfolgen zunächst kurze Berichte aus dem Spaichinger Gemeinderat und dem Tuttlinger Kreistag. Zu Gast wird an diesem Abend Landtagskandidat Jens Metzger sein. Er möchte sich und seine Gedanken zum Thema Bildung vorstellen. Nicht auf Stammtischniveau sondern mit Niveau am digitalen Stammtisch, so der Wunsch der Veranstalter, können die Teilnehmer zu den vorgestellten und anderen Themen Fragen stellen und Positionen einbringen. Für ein Getränk in Griffnähe sollte natürlich jeder selbst sorgen. Über folgenden Einwahllink, der auch über die Homepage des Grünen Ortsverbandes (www.gruene-spaichingen.de) angeklickt werden kann, können Sie sich zuschalten: https://konferenz.netzbegruenung.de/Stammtisch-Gruen-Spaichingen.