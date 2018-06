Landesehrennadel für zwei Macher

Entsprechend seinem Wahlversprechen hat Wehingens Bürgermeister Gerhard Reichegger auch in diesem Jahr dem Tag des Ehrenamts eine besondere Bedeutung zukommen lassen. Dieses Mal stand die Ehrung zweier langjähriger langjähriger Vereinsfunktionäre im Mittelpunkt der Hockete vor der alten Festhalle, bei der sich die Gemeinde mit Speis und Trank spendabel zeigte. Die Abteilung Fußball im TV Wehingen übernahm die Bewirtung der in diesem Jahr doch deutlich zahlreicher erschienenen Vertreter eines Ehrenamts.

Winfrid Fischer und Dieter Volz, zwei hochkarätige Vereinsvertreter, die über Jahrzehnte in Führungspositionen ihrer Vereine aktiv waren, wurden vom Bürgermeister mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. Reichegger ging auf die gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit ein, in denen es um so wichtiger sei, in den Vereinen aktiv zu sein. Er lieferte dafür einige Argumente, die einerseits der Allgemeinheit zugutekämen, andererseits aber auch glücklich machen könnten. Denn, so Reichegger: „Wer viel gibt, bekommt auch viel zurück“.

Winfrid Fischer ist mit dem Wehinger Tischtennisclub groß geworden und hat ihn durch seine Vorstandstätigkeit und andere Funktionen jahrzehntelang geführt. Aber auch in anderen Gruppierungen hat Fischer sich Verdienste erworben. So führte er die Kasse bei den Wanderfreunden, den Sportkeglern und der Deilinger Guggenmusik, arbeitete als Jugendtrainer und Verbandsrichter und wirkte im Partnerschaftsausschuss mit. Seit 23 Jahren führt er den Tischtennisclub Wehingen.

Dieter Volz hat einen Großteil seines Lebens für den Liederkranz Wehingen bzw. die (Wo)Menvoices als Schriftführer (1995 bis 1998) und Vorstand (2000 bis heute) gewirkt. Er ist seit 1990 Vorsitzender der Werbegemeinschaft Heuberg und war auch als Schriftführer in der Werbegemeinschaft tätig. Seit 2017 führt er auch den Kulturverein Wehingen. Reichegger bezeichnete Volz als großen Macher. Er sei unermüdlich für seine Ideen und Ideale in Bezug auf die von ihm betreuten Vereine unterwegs.