Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden Württemberg hat seine Förderungen für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in diesem Jahr bekannt gegeben. Dabei gehen 3,85 Millionen Euro an sechs Städte und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen, darunter Spaichingen, Bubsheim und Wehingen. Insgesamt, so das Ministerium erreichten die Finanzhilfen landesweit ein Rekordniveau in Höhe von 265 Millionen Euro.

Damit werden sowohl Erneuerungprojekte der Gemeinden als auch private Maßnahmen gefördert. Für Spaichingen wird die Finanzhilfe für das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet „Stadtmitte II“ in diesem Jahr um 850 000 Euro erhöht. Kommunale Projekte innerhalb des Gebiets sind etwa die Umwidmung des Kimmerl-Gebäudes, das Gewerbemuseum, die Erneuerung der Primverdolung oder der Abbruch des ausgebrannten hinteren Teils des Franziskusheims.

Bubsheim erhält zusätzliche 600 000 Euro für das städtebauliche Erneuerungsgebiet „Ortskern“. Die Gemeinde gestaltet den Platz vor der Kirche und Abschnitte der Hauptstraße, der Graneggstraße und der Schulstraße neu, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern und die Verkehrsführung zu optimieren. In einem ersten Abschnitt ist 2020 eine Kreuzung neu gestaltet worden; im Frühjahr dieses Jahres folgt dann der Bereich um die Kirche. Abschnitt drei und vier sollen in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen mit der Neugestaltung der Graneggstraße und der Schulstraße.

Nach Wehingen fließen dieses Jahr 600 000 Euro zusätzliche Finanzhilfe für das städtebauliche Erneuerungsgebiet „Ortsmitte II“. Auch hier werden sowohl private Maßnahmen gefördert, als auch zwei Projekte der Gemeinde: zum einen die Sanierung der Reichenbacher Straße (die Planungen für den ersten Bauabschnitt laufen gerade) mit Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen, neuem Straßenbelag und neu gestalteten Gehweg sowie neuen Laternen. Das zweite Kommunale Projekt ist die Modernisierung des Rathaus-Anbaus mit barrierefreiem Zugang und neuem Treppenaufgang.

Rietheim-Weilheim bekommt 700000 Euro für das Erneuerungsgebiet ‚Kirchstraße-Mühlstraße‘; in Tuttlingen wird die ‚Möhringer Ortsmitte‘ mit 400.000 Euro gefördert, und Wurmlingen bekommt 700.000 Euro für die dortige ‚Ortsmitte II‘“.