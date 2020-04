Land fördert Städtebau in Spaichingen und Umgebung

Sieben Städte und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen, darunter Spaichingen und mehrere Heuberg- und Primtal-Gemeinden, erhalten im Rahmen der Städtebauförderung einen Zuschuss vom Land. Insgesamt fließen 3 570 000 Euro in den Landkreis.

Gefördert werden die Gemeinden Aldingen, Bubsheim, Deilingen, Denkingen, Gosheim und Reichenbach am Heuberg sowie die Stadt Spaichingen.

„Die Gelder sollen laufende städtebauliche Erneuerungen unterstützen, es handelt sich vorwiegend um Projekte in den Ortskernen beziehungsweise der Stadtmitte“, so der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises, Guido Wolf, in einer Pressemitteilung. „Auch in Zeiten der Corona-Krise wollen wir die Infrastruktur und den Städtebau in unseren Kommunen unterstützen“, unterstreicht Wolf, der als Justizminister der Landesregierung angehört.

Die Stadt Spaichingen erhält 600 000 Euro für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen im Gebiet „Stadtmitte II“.

Aldingen erhält 700 000 Euro für das Projekt Ortsmitte Aldingen II sowie weitere 270 00 Euro für ein städtebauliches Einzelvorhaben in der Ortsmitte, nämlich die Schaffung der Bücherei. Nach Bubsheim fließen 200 000 Euro für den Ortskern, nach Deilingen 400 000 Euro für die Hauptstraße. Ebenfalls für ihre jeweilige Ortsmitte erhalten Denkingen 150 000 Euro, Gosheim 900 000 Euro und Reichenbach am Heuberg 350 000 Euro.

Ziel der Städtebauförderung ist, so die Pressemitteilung, die Beseitigung städtebaulicher Missstände und Entwicklungsdefizite und damit die Aufwertung und Verbesserung innerörtlicher Gebiete.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat den Städten und Gemeinden im Land insgesamt rund 265 Millionen Euro für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen bewilligt. Davon kommen rund 101,9 Millionen Euro vom Bund. Damit können insgesamt 396 städtebauliche Sanierungsgebiete gefördert werden. Den Kommunen gehen in den nächsten Tagen die Bewilligungsbescheide zu.